Псковичам предлагают принять участие в конкурсе самых дружных домов

В 2023 году организаторы отказались от регионального этапа конкурса. Заявку можно подать на сайте moydom.er.ru После предварительной оценки на предмет соответствия требованиям конкурса они выставляются на сайт для оценки «народными экспертами». Победителей федеральное жюри выбирает из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в «народном голосовании».

Основные задачи конкурса – выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.

Заявки на конкурс будут приниматься с 10 июля по 10 октября. Народное голосование будет проходить с 10 июля по 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре.

В реготделении напомнили, что федеральный партийный проект «Жители МКД» направлен на улучшение качества жизни россиян, создание не только комфортных, но и доступных и безопасных условий проживания на основе взаимодействия с собственниками жилых помещений, субъектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и органов государственной власти, а также на повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые лежат в основе народной программы партии.