Общество

Телефонные мошенники стали приглашать россиян на «личный прием в Центробанк»

Мошенники разработали новую схему обмана российских граждан. Так, они стремятся установить контакт с потенциальной жертвой и завоевать ее доверие, предлагая ей «личный прием» в Банке России.

Чтобы убедить человека, что он общается с представителями Банка России, мошенники используют адрес отправителя с доменом банка (cbr.ru), подменяя свой электронный адрес, сообщает RuNews24 со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Кроме того, они обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству, а также указывают время и адрес местного отделения Банка России для приема. После отправки письма мошенники связываются с получателем лично, используя различные предлоги, и пытаются получить данные его банковской карты и СМС-код, либо уговаривают его осуществить перевод денег.

Приглашение на личный прием является одним из способов привлечь внимание потенциальной жертвы и установить с ней доверительный диалог, отметили представители Центробанка. Важно быть осторожным и бдительным, чтобы не стать жертвой мошенников. Банк России никогда не отправляет приглашения на «личный прием» через электронную почту, и официальные представители банка не запрашивают личные данные или банковскую информацию через телефон или электронную почту.