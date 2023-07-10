Общество

В России вступили в силу новые правила назначения детских выплат

Минтруд утвердил порядок предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и обращения за ней. Такой приказ ведомства от 25 января 2023 № 40н вступил в силу 9 июля.

Кто имеет право на такую поддержку и как ее получить, сообщает «Парламентская газета».

Обратиться с заявлением о назначении выплаты, согласно приказу, вправе гражданки России, постоянно проживающие на территории нашей страны, если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года до 1 января 2023 год, и имеет российское гражданство. Если мама ребенка умерла или ее лишили родительских прав, обратиться за деньгами может отец, усыновитель или опекун, но только если у него также есть гражданство РФ и он постоянно живет в России. Размер среднедушевого дохода семьи при этом не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Заявление можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если это сделать не позднее шести месяцев со дня появления малыша на свет, деньги начислят с месяца рождения ребенка. В остальных случаях — с месяца обращения за ее назначением.

Сначала выплату назначат до достижения ребенком возраста одного года. После этого нужно подать новое заявление: сперва на срок, пока малышу не исполнится два года, а затем — три года. Перечислять деньги будут за полный месяц независимо от даты рождения ребенка, даты достижения им трехлетнего возраста или дня обращения за деньгами.

Заявление о назначении выплаты необходимо подать в территориальный орган Фонда социального страхования. Сделать это можно лично, через МФЦ, а также дистанционно — через портал госуслуг. Принять решение о назначении выплаты или отказе в ней сотрудники фонда должны в течение 10 рабочих дней.

Размер выплаты — прожиточный минимум на ребенка для региона, где живет семья. «В среднем по России ежемесячная выплата составляет около 14 тысяч рублей», — пояснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

При оценке нуждаемости учитывают доходы и имущество семьи. Сведения о доходах учитываются за год, но отсчет этого периода начинается за один месяц до даты подачи заявления, напомнили на сайте Социального фонда. Чтобы определить, имеют ли претенденты право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на 12 месяцев и на количество членов семьи.

При этом доходами семьи считаются:

зарплата, деньги, полученные от оказания услуг по гражданско-правовым договорам, от предпринимательской и иной деятельности;

пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, компенсации;

стипендии;

выплаты правопреемникам;

компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

денежное довольствие, в том числе единовременное пособие при увольнении, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств.

Вместе с тем при назначении выплаты в качестве доходов не учитывают единовременную помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическими актами.

В состав семьи при оценке нуждаемости входят родитель (усыновитель, опекун ребенка), его супруг (супруга), несовершеннолетние дети. Не учитывают доходы людей, отбывающих наказание в виде лишения свободы, заключенных под стражу, находящихся на принудительном лечении по решению суда. Также не будут считать доходы мужчин и женщин, лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах, и тех, кто находится на полном государственном обеспечении.