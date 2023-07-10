Общество

Как избавиться от холестериновых бляшек на сосудах, рассказала специалист

Для того, чтобы обезопасить сосуды, необходимо придерживаться принципов правильного питания. По словам профессора, заместителя гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, специалиста в области кардиологии Наны Погосовой, питание обеспечивает человека энергией, недостаток которой грозит образованием липидных отложений на стенках сосудов, которые приводят к блокировке сосудов и возникновению инфаркта или инсульта.

Во избежание образования наслоений на сосудах нужно отказаться от продуктов, богатых сахаром, солью и жирной пищи. К таким относятся не только фастфуд, но и оливковое масло, пишет RuNews24.

Если его употреблять в больших количествах, из-за высокой калорийности возникнет риск ожирения, предупредила эксперт.