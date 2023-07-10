Функция заказа товаров появилась на сайте «Стройбазы на Алмазной»

Функция оформления заявки на товар появилась на сайте «Стройбазы на Алмазной». Клиент имеет возможность отправить запрос на необходимый ему товар через сайт.
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После получения заявки от клиента, поставщик «Стройбазы на Алмазной» свяжется с ним для дальнейшего обсуждения заказа.
Более 100 магазинов, расположенных на территории строительного рынка на Алмазной в Пскове, предлагают широкий выбор товаров для строительства и ремонта: от гвоздя до кровли, от обоев, плитки и ламината до мебели и бытовой техники. Список актуальных акций и товаров можно увидеть на сайте «Стройбазы на Алмазной».
Актуальное расположение всех торговых точек можно увидеть на схеме «Стройбазы на Алмазной».
Адрес: город Псков, улица Леона Поземского, дом 92. Номер для связи: 604-400.