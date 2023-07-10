Общество

Дополнительные бригады будут достраивать ФАП в Пушкиногорском районе

Дополнительные бригады будут достраивать фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Пушкиногорском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Telegram

«Утро субботы началось с посещения строящегося в Блажах ФАПа. С сегодняшнего дня в целях ускорения строительства на объекте, прежний подрядчик которого оказался недобросовестным, работу начала бригада строителей ООО "Грамулинское", которые по субподряду будут завершать строительство», - отметила Оксана Филиппова.

Первая бригада рабочих приступила к уличным работам, связанным с благоустройством территории. В ближайшие дни прибудет дополнительная бригада, которая будет заниматься внутренними работами.