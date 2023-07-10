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Общество

Более 2 тысяч псковских семей начали получать ежемесячную выплату из маткапитала в 2023 году

10.07.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

2 337 семей начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала в 2023 году благодаря изменению условий её назначения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

С этого года ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье имелось несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выплаты - один прожиточный минимум на ребенка в регионе проживания на момент подачи заявления. Таким образом, в Псковской области с 1 января 2023 года он составляет 13 920 рублей. В случае изменения величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке.

Выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до 3 лет, и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребёнка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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