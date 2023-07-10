Общество

«Постскриптум»: Паломничество федеральных чиновников на Псковщину и «образовательная» перепалка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 июля.

Основные темы, которые обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

- Федеральные визитеры: продолжается «паломничество» федеральных чиновников в Псковскую область.

- Лихорадка рубля: национальная валюта вновь слабеет, к чему бы это?

- Есть ли у партий равный доступ к СМИ?

- Перепалка по образованию, пополнение бюджета и отмена транспортного налога для молодых мам: областные депутаты провели последнюю перед каникулами сессию Собрания.

- Художники от слова «худо»: в Пскове вандалы разрисовали недавно отремонтированный Троицкий мост и детскую площадку в Финском парке.

И, как всегда, в программе прозвучали комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.