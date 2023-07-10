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Общество

В России ввели уголовную ответственность для коллекторов за угрозы

10.07.2023 15:38|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за угрозы применения насилия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается уголовная ответственность за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, говорится в пояснительной записке, пишет РИА Новости

Для коллекторов предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За совершение аналогичных действий группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для здоровья, с уничтожением или повреждением в крупном размере имущества грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кроме того, за совершение таких правонарушений организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или в особо крупном размере, будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Теги: #коллекторы #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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