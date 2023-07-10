Общество

Росгвардейцы устроили погоню за лемуром по ночной Москве. ВИДЕО

Росгвардейцы на юге Москвы «обезвредили» кошачьего лемура, кидавшегося на машины и пешеходов: экзотического хулигана поймали, накормили и передали властям города, рассказали в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Видео: пресс-служба столичного главка Росгвардии

По информации ведомства, кошачий лемур повстречался росгвардейцам на Даниловской набережной. Животное было испугано и «вело себя агрессивно - прыгало на проезжающие автомобили и проходящих граждан», пишет РИА Новости.

«Экзотический хулиган был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы», - сообщили в пресс-службе.

Как лемур оказался на улицах Москвы, в ведомстве не рассказали, уточнив лишь, что произошло это в ночь на понедельник.