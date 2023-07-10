Общество

Официальный женский голос группы «Руки вверх» выступит в Пскове

Официальный женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская выступит в Зеленом театре Пскова 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта.

Специальными гостями «Битвы талантов» станут официальный женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская (исполнительница мирового хита ЛаЛаЛа - Песенка) и московский топовый диджей DJ MISS L.A (проект MANTRA BEAT входит в топ 100 лучших клубных проектов России).

Финальный состав участников определят к 17 июля после завершения всех кастингов проекта.

«Мы обязательно объявим имена финалистов! В этому году победителей выбирать будут зрители с помощью своих смартфонов прямо во время гала-шоу!» - отметили организаторы.

Организаторами проекта выступают: Центр молодежных инициатив, РСМ, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.