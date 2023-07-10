Общество

В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

Электросамокаты планируется включить в список продукции, которую нужно обязательно сертифицировать. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг, говорится в письме МВД в Госдуму.

С февраля 2023 года в России действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт, сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

«Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности», — констатирует ведомство в ответе на запрос.

В Минпромторге уверены, что повысить безопасность электросамокатов возможно с помощью обязательных сертификационных испытаний.

К продукции, которая обязательно сертифицируется, относятся товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы, напомнила «Известиям» советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. К примеру, сертификаты должны иметь медтехника и лекарства, детские товары, косметика.

«Обязательная сертификация — инструмент защиты интересов пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности. — Ред.), который позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов, — сказал «Известиям» депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.