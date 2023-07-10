Общество

Позитивно свое положение на рынке труда оценивают 36% псковских работодателей — опрос

Позитивно свое положение на рынке труда оценивают лишь 36% работодателей в Псковской области. К такому выводу на основе проведенного исследования пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Опрос работодателей показал, что наиболее уверенно на данный момент в текущей ситуации рынка труда чувствуют себя работодатели из Приволжского федерального округа: аналитиками было получено более 50% положительных ответов. На втором месте по уровню кадровой стабильности оказались компании из Центрального округа (47%). При этом в целом по России таких стабильных компаний набралось порядка 45%. В свою очередь работодатели Псковской области (как и других регионов СЗФО) оказались в самом конце рейтинга – лишь 36% ответили, что оценивают свое положение на рынке труда позитивно. Еще 40% представителей компаний заявили, что у них в компаниях в целом все стабильно. А вот 24% отметили, что оценивают положение бизнеса крайне негативно с точки зрения рынка труда.

В разрезе отраслей наиболее позитивное состояние бизнеса зафиксировано среди компаний в сфере строительства и недвижимости – сразу 55% компаний заявили о таком состоянии дел. На втором месте по стабильности и хорошему состоянию кадрового состава – ИТ-компании (54% положительных ответов). На третьем месте – добычные компании и работодатели, занимающиеся производством непищевых товаров народного потребления.

Хуже всего, судя по данным опроса, обстоят дела с кадрами у работодателей из сферы розничной торговли (22% негативных ответов о том, что состояние крайне негативное) и компаний, оказывающих услуги населению и бизнесу (25% заявили, что их бизнес в плохом состоянии с точки зрения рынка труда).

В вопросе «Планирует ли ваша компания изменить или расширить сферу деятельности в 2023 году?» чаще всего положительные ответы давали именно компании из регионов СЗФО и в том числе Псковской области – сразу 63%, то есть две трети опрошенных работодателей. В среднем по России хотят расширить сферу деятельности или вообще изменить её только 49% работодателей.

Больше других настроены на перемены в структуре и деятельности своего бизнеса работодатели из сферы производства и продажи продуктов питания (в 59% случаев), а также компании, занимающиеся финансовыми технологиями и строители.