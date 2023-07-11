Общество

Банк России выпустил новую памятную монету серии «Человек труда»

Банк России выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник строительной сферы» серии «Человек труда» 11 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Банка России

Монета имеет форму круга диаметром 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2023». Слева и справа расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно. В центре монеты — число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение рабочего, выполняющего кирпичную кладку, на фоне стилизованного изображения зданий; слева по окружности имеется надпись: «Человек труда». Тираж монеты — 1 млн штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, добавили в пресс-службе Банка России.