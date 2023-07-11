Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Увеличилась ли у псковичей долговая/кредитная нагрузка?

Уровень долговой нагрузки россиян за последний год увеличился почти вдвое. По данным исследований, кредиты или кредитные карты имеет каждый третий россиянин. Как обстоят дела с закредитованностью у псковичей - узнаем в свежем опросе ПЛН-ТВ.