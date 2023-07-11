Общество

День семьи, любви и верности отметили в псковском «Акваполисе»

Гипермаркет Dommo в минувшее воскресенье, 9 июля, вместе с гостями и покупателями торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» отметил День семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«Было все: много подарков, конфетти-шоу, конкурсы, песни и танцы, ростовые куклы и даже "БУМажное шоу"! Казалось, празднику нет предела и конца. Даже проходящие покупатели пританцовывали вместе со всеми!» - рассказали в «Акваполисе».

Организатором праздника выступил гипермаркет Dommo.

«Dommo - это всегда удивительно низкие цены», - добавили в ТРК.