Общество

Муниципальный контракт на 4 млн рублей признали недействительным в Великолукском районе

Муниципальный контракт на сумму более 4 млн рублей признали недействительным в Великолукском районе из-за неправильно установленного гарантийного срока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Великолукскому муниципальному району из бюджета Псковской области предоставили субсидию в размере более 11 млн рублей на реализацию программ регионального проекта «Формирование современной городской среды». В качестве условий предоставления и использования бюджетных средств на администрацию Великолукского района возложили обязанность установить минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполненных работ.

В нарушение указанных условий гарантийный срок эксплуатации малых архитектурных форм в муниципальном контракте на выполнение работ по благоустройству общественной территории в поселке Дубрава-1 Великолукского района стоимостью 4,3 млн рублей определен на не менее чем 24 месяца.

Прокуратура области направила исковое заявление в Арбитражный суд Псковской области.

По требованию прокурора суд признал недействительным вышеуказанный пункт муниципального контракта и возложил обязанность установить гарантийный срок не менее 3-х лет с момента утверждения акта приемки выполненных работ.