Общество

Еще 60 тонн гуманитарного груза отправили жители Псковской области на передовую

Очередную партию гуманитарного груза весом более 60 тонн отправили на передовую жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В зону проведения СВО ушли три машины. В них — стройматериалы и инструменты, продукты питания, средства личной гигиены, элементы экипировки и другие вещи, которые собраны по заявкам военнослужащих.

В числе тех, кто трудился над сбором груза, группа «Работайте, Братья!» и швеи-волонтеры из общественной организации «Золотые руки ангела», которые передали пошитые по собственной разработке тактические коврики и носилки. Представители общественной организации «Альт» отправили часть строительных материалов. Группа «Щи, Борщи» поделились сублимированными супами и кашами собственного приготовления.

Кроме того, военнослужащие получили адресные посылки от родных и близких, а также письма от школьников. Сопровождали груз глава Пыталовского района Вера Кондратьева, глава Красногородского района Валентина Понизовская, представители правительства Псковской области и волонтерского регионального корпуса.

Губернатор поблагодарил всех участников гуманитарной акции за неравнодушие. Псковская область регулярно отправляет помощь военнослужащим в зону боевых действий, приграничным районам и новым регионам РФ. Грузы сопровождают представители власти региона, в том числе губернатор Михаил Ведерников, чтобы пообщаться с бойцами на передовой и узнать их потребности.