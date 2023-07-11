Общество

Назван простой способ улучшить психическое здоровье

Общение с друзьями способно улучшить общее самочувствие и психическое здоровье.

К такому выводу пришла компания Califia Farms, проведя опрос 2000 человек в Великобритании, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местное издание The Sun.

Согласно результатам, 67% опрошенных считают, что общение с друзьями является простым способом улучшить самочувствие. Участники опроса полагают, что 25 минут с другом приносят такую же пользу для тела, ума и ментального здоровья, как тренировка в спортзале или теплая ванна. В среднем для улучшения общего состояния опрошенным требовалось провести в компании друзей 1 час и 49 минут.

Более половины (51%) отметили, что любят встречаться с близкими за чашечкой кофе, 46% выбрали прогулку и 43% — ужин в ресторане. Каждый второй (55%) назвал дружеские посиделки без алкоголя более предпочтительными. 34% объяснили это тем, что на трезвую голову получается более содержательная беседа, 31% уверен, что без алкоголя удается наладить тесные связи, столько же хотят сэкономить на напитках.