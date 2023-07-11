Общество

Врач рекомендовал людям старше 50 лет отказаться от сахара и продуктов с трансжирами

Для того, чтобы сохранить здоровье в преклонном возрасте, необходимо начать придерживаться принципов правильного питания как можно раньше. По словам врача Андрея Грибань, следить за здоровьем нужно в любом возрасте, но особенно – в возрасте 50 лет и старше.

Поэтому людям, достигшим этого возраста, стоит отказаться от употребления сахара, поскольку он провоцирует диабет, способствует росту уровня холестерина в крови, пишет RuNews24.

Кроме того, из меню нужно исключить алкоголь, кофе и продукты с трансжирами, подчеркнул он. Вместо вышеперечисленных продуктов важно включить в рацион фрукты, овощи и белковую пищу, а также пить достаточно жидкости.