Общество

Какие диеты приводят к негативным последствиям, объяснила специалист

Многие диеты, которые используют для похудения, могут оказаться не только малоэффективны, но и навредить организму. Об этом рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Алла Неруллина.

По словам эксперта, метод подсчета калорий может оказаться неэффективным из-за погрешностей разных формул и неправильно указанной калорийности продукта.

«Не стоит забывать и про условия употребления тех или иных продуктов: например, картофель после варки увеличивает свою калорийность на 30%, сырое яйцо содержит 47 ккал — омлет 100 ккал», — напомнила она.

Низкоуглеводная диета отличается наличием побочных эффектов, которые могут проявляться в виде нарушения работы щитовидной железы, снижения уровня тестостерона у мужчин, снижения репродуктивной функции, пишет RuNews24.

Безуглеводная диета, или кетодиета, вовсе может вызвать гипогликемию, сбой менструального цикла, мочекаменную болезнь, судороги.

Монодиета и питьевая диета, по словам Неруллиной, могут вызвать нарушение обмена веществ. Однако во всем этом изобилии диет самыми опасными считаются тайские таблетки, состав которых часто неизвестен.