Общество

Больше половины месячной нормы осадков выпало в начале июля в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в первую декаду июля в городе успело выпасть больше половины от месячной нормы осадков — 56%.

По словам Колесова, средняя температура воздуха первой декады июля составила +17,5 градусов, а это холодно. Отклонение от климатической нормы составило -1,2 градуса. Практически каждый день в городе шел дождь. За первую декаду на центральной метеостанции выпало 46,7 мм дождя, пишет FlashNord.

Он отметил, что температура воздуха в Петербурге 11 июля будет выше +20 градусов. Облачность уходит и уже скоро появится солнце.

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