Общество

Четвероклассница стала самой юной матерью в российском регионе

В Новосибирске широкий резонанс вызвало известие об 11-летней девочке, ставшей мамой.

Новость со ссылкой на главу регионального Минздрава Татьяну Анохину появилась в местном издании. 11 июля пресс-служба министерства уточнила, что такой случай действительно имел место в регионе, но – более 10 лет назад.

«Ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом году в Новосибирской области 11-летние девочки не становились матерями», - подчеркнули в Минздраве.

Также в пресс-службе добавили, что ребенок, родившийся у 11-летней школьницы, уже окончил четвертый или пятый класс.