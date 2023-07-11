Общество

Фермеры со всей России помогут решить проблему

На площадке Direct.Farm уже давно успешно функционирует бесплатный сервис «Помощь специалиста»: здесь любой пользователь может задать вопрос по растениеводству (раздел «Помощь агронома»), животноводству (раздел «Помощь животновода») или сельскохозяйственной технике (раздел «Помощь агроинженера») в соответствующих разделах (подробнее: https://direct.farm/services​​​​​​​).

Для получения подробного комплексного ответа платформа Direct.Farm привлекает группe независимых практиков – агрономов, животноводов и механизаторов, а также преподавателей вузов и представителей НИИ. Таким образом, высказывается и публикуется сразу несколько мнений, чтобы пользователь смог ознакомиться с различными точками зрения и выбрать для себя оптимальный вариант.

Все ранее заданные вопросы пользователей публикуются вместе с подробными ответами, которые сохраняются на сайте и структурируются в зависимости от общей направленности. Кроме того, любой пользователь площадки может здесь же поделиться своим опытом, и за подробный комментарий может получить до 1000 рублей.

Помощь агронома

Среди опубликованных ответов на заданные ранее вопросы на сайте уже представлены комплексные решения по подбору удобрений, схемам подкормок, особенностям выращивания тех или иных культур и многое другое. Здесь даны советы о том, как повысить рентабельность культур, что делать при повышенной влажности зерна и где взять подходящие препараты. В текстах часто приводятся плюсы и минусы применения различных технологий и даются ссылки на другие обсуждения. В случае, если необходимо использование какого-либо препарата, площадка сама предложит подходящие СЗР с возможностью покупки у поставщиков без наценок.

Все темы по растениеводству разделены на несколько рубрик, например, Агротехника, Защита растений, Применение удобрений, Уборка и Хранение зерна, Семеноводство, Технология возделывания и др.

Помощь агроинженера

В случае, если вопрос касается сельскохозяйственной техники, опрыскивателей, оборудования для внесения удобрений или систем орошения, то на помощь придут независимые практики-механизаторы и научное сообщество. В разделе «Помощь агроинженера» можно задать свой вопрос и ознакомиться с отзывами на трактора и комбайны, опубликованные другими пользователями, изучить плюсы и минусы машин, коробок передач, колес и многого другого.

Среди опубликованной информации можно найти основные причины поломок и способы ремонта, особенности техники и её слабые места. Любой пользователь может узнать о том, как подготовить оборудование к зиме и каковы особенности работы у различных марок.

В разделе уже опубликованы ответы по почвообрабатывающей и кормозаготовительной технике, тракторам, комбайнам, оборудованию для внесения удобрений, для переработки и хранения зерна, а также по системам орошения и другим полезным в хозяйстве инструментам (метеостанциям, агронавигаторам, дронам и проч.).

Самые полезные статьи можно добавить в закладки, чтобы всегда иметь возможность вернуться к информации и обсуждению.

Помощь животновода

Любой пользователь, которому нужна консультация специалиста в области животноводства, может бесплатно обратиться к экспертам на площадке Direct.Farm. Аналогично с предыдущим разделом, для получения развернутого и подробного комментария привлекаются животноводы-практики, а также представители вузов и НИИ.

Среди ответов на ранее заданные вопросы опубликованы подробные инструкции по профилактике и лечению болезней, даны практические руководства по содержанию и кормлению животных, детально описаны процессы управления стадом. Здесь также можно найти рекомендации по выращиванию ремонтного молодняка, протоколы по осеменению и советы по выбору семенного материала. Проще говоря, в разделе собраны самые актуальные и злободневные вопросы, с которыми ежедневно приходится сталкиваться фермерам.