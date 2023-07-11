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Общество

Насколько темными должны быть солнцезащитные очки, объяснила врач

12.07.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

В теплое время года, когда интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает, солнцезащитные очки – незаменимый аксессуар, считает врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей Федерального медико-биологического агентства Ирина Лещенко. При этом нужно иметь в виду, что темный цвет линз вовсе не гарантирует защиту глаз, предупредила она.

«Некоторые считают, что чем темнее линзы очков, тем лучше они защищают от ультрафиолета, но это никак не связано. Это просто цвет, от ультрафиолета защищают другие компоненты. Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет. Это можно проверить в сертификате очков. Не все темные очки защищают от ультрафиолета, на рынке много подделок, когда просто затемнено стекло, и носить такие очки в солнечную погоду опасно. Глаза важно защищать от ультрафиолета, как и кожу», – подчеркнула Ирина Лещенко в интервью радио Sputnik.

Офтальмолог перечислила возможные последствия отказа от использования солнцезащитных очков.

«Что касается вредного воздействия ультрафиолета на глаза, есть много разных патологий, которые – и это доказано – связаны с сильной инсоляцией. Например, определенные виды катаракты. В Индии есть много людей с катарактой не возрастной (после 70-80 лет), а в более молодом возрасте – 40-50 лет. Это связано с сильным воздействием ультрафиолета и с тем, что не было защиты. Также возможно заболевание птеригиум, когда ткань, плева нарастает на роговицу. Макулярная дистрофия сетчатки – патология, которая тоже связана с ультрафиолетом», – добавила Ирина Лещенко.

При этом офтальмолог рекомендует не носить солнцезащитные очки в помещении и не использовать аксессуар со слишком темными линзами. Она уточнила, какое затемнение является избыточным.

«Не рекомендуется использовать степень затемнения линзы очков больше 20%, это затрудняет зрительное восприятие, делает изображение слишком темным. Обычно производители это учитывают. Не стоит также носить солнцезащитные очки в помещении. В обоих случаях мы искусственно уменьшаем освещенность. Из-за этого может ухудшаться острота зрения. Исследований о том, что из-за ношения темных очков в помещении развиваются заболевания глаз, на сегодняшний день нет, но это как минимум некомфортно», – объяснила Ирина Лещенко.

Теги: #лето
Источник: Псковская Лента Новостей
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