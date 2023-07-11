Общество

Всемирный день бортпроводника отмечают 12 июля

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают стюарды и стюардессы.

Эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.

Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч (Ellen Church, 1904—1965) из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — Шайенн.

Эллен окончила курсы медсестер, кроме того, в частном порядке брала уроки управления самолетом — это послужило решающим аргументом в ее пользу: девушка сама предложила свои услуги авиакомпании. Более того, именно мисс Черч было поручено набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс; ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.

В наши дни вес бортпроводника не столь важен. Зато при подборе персонала часто используется принцип «трех О»: это образ внешний (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность); образ внутренний (наличие необходимых черт характера); образ профессиональный (профессиональные знания и навыки).

Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.