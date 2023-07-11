Общество

Менее 20% опрошенных псковичей нормально высыпаются на рабочей неделе

Только 19% опрошенных псковичей нормально высыпаются на рабочей неделе. У остальных 84% есть проблемы со сном. Одна из причин – работа. Подавляющее большинство трудящихся столкнулись с проблемами сна и достаточно часто виной тому переработки, работа, долгий путь в офис и обратно.

Исследование hh.ru показывает, что лишь 19% опрошенных жителей Псковской области всегда высыпаются (это касается и будних дней, и выходных). Остальные 81% испытывают сложности: 43% заявили, что у них получается выспаться лишь иногда (пару раз в неделю), 8% раньше нормально спали, а сейчас нет, 14% высыпаются только в выходные за всю рабочую неделю. И наконец, у 16% вообще хронический недосып. Причем женщины на 3% чаще мужчин сталкиваются с перманентным расстройством сна, и они же на 5% чаще мужчин высыпаются исключительно в выходные.

В разрезе профессий наибольшие проблемы с хроническим недосыпом наблюдаются у медиков, преподавателей и работников научной сферы (каждый пятый (по 19%) представитель из этих профессиональных областей). Близко к ним с подобной проблемой стоят юристы (16% представителей этой сферы пожаловались на ежедневный недосып), работники транспортной, маркетологи области (по 15%). С другой стороны, про здоровый сон и отсутствие проблем с ним чаще других заявляют представители рабочих профессий (41% положительных ответов), работники сферы безопасности и охраны (37%).

Не высыпаются жители Псковской области в рабочие дни по разным причинам. Лидирующая – трудящиеся по вечерам любят заниматься различными делами, которые не успевают переделать днем (31%). На втором месте – работа по вечерам и даже ночью. По этой причине не высыпается каждый пятый (16%) в регионе. На третьем месте – беспокойный сон, который может быть связан в том числе со стрессовыми ситуациями днём (на работе или в личной жизни).

По какой основной причине вы не высыпаетесь?