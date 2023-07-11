Общество

О случаях двоеженства в Псковской губернии рассказали в архиве

Случаи двоеженства были отмечены в Псковской губернии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Видео: Государственный архив Псковской области

В 1794 году опочецкому купцу Степану Викулину разрешили расторгнуть брак. Его супруга Ефимия Аникеева «была парализована и не вставала с кровати». Одобрили купцу и вступление в новый брак, но с условием – обеспечить полный уход своей первой жене.

Однако, отметили в архиве, разводы в Российской империи были очень и очень редки. Например, в 1897 году на 1000 женатых мужчин приходился лишь один разведенный.

Кроме того, следили за тем, чтобы не допустить двоеженства. С 1765 года вели документы - брачные обыски. В их состав входили: звание и состояние, место жительства, возраст, семейное положение, согласие родителей, взаимное согласие жениха и невесты. Сегодня это весьма и весьма ценный документ для исследователей, заметили в архиве.

«Увы, но случаи двоеженства случались в Псковской губернии. Священников, которые их допускали, ссылали в монастырь. Больше подробностей – в нашем ролике!» - добавили в архиве.