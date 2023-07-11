Общество

Состояние городских клумб на набережной возмутило жителей Великих Лук

Состояние городских клумб на набережной возмутило жителей Великих Лук. Обсуждение развернулось под снимками, опубликованными в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Почему клумбы на набережной в таком полузапущенном состоянии? Трава какая-то вместо красивых цветочков. Ответственные службы, обратите внимание. Нужно приводить в порядок и наводить красоту. Половина лета ещё впереди!» - написал автор фотографий.

В комментариях другие подписчики сообщества поддержали мнение автора публикации. Они предположили, что на благоустройство клумб просто «не хватает рук». К обсуждению подключилась и городская администрация.

«Вопрос взят в работу. Ответ будет предоставлен», - говорится в ответе администрации.