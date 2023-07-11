Общество

«Теперь веселимся по полной программе»: как псковская семья с шестью детьми выиграла микроавтобус

Дети – не помеха карьере, а большая семья, где все друг друга поддерживают, – несомненное счастье и высшее благо. Эти тезисы своим примером доказывают супруги Борнеленер из Великих Лук. Татьяна и Виталий воспитывают шестерых детей (ещё трое успели выпорхнуть из родительского гнезда и создать свои семьи), занимаются общественной работой, участвуют в патриотических проектах и к тому же строят собственный дом!

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

О секретах счастья большой семьи, объединяющей силе и неожиданном многомиллионном подарке «МК в Пскове» расскажет в рамках проекта «Цветы жизни». Подробности здесь >>>>