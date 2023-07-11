Общество

В Псков на военно-патриотические сборы приехали юнармейцы из ДНР

Для ребят из донецкого военно-патриотического движения «Молодая гвардия - Юнармия» организованы военно-патриотические сборы «Юный десантник». Они пройдут на базе 104-го полка легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Первая группа юнармейцев уже приехала в Псков. Жить будут в казармах, для полного погружения. Программа - насыщенная: в течение недели ребята пройдут военную и медико-санитарную подготовку, познакомятся с элементами самообороны, научатся обращаться с парашютом. Поездят и с экскурсиями по региону. Позанимаются спортом», - отметил Андрей Турчак.

До конца лета пройдет еще три таких смены. Их посетят 200 юнармейцев из Донецка, Мариуполя, Шахтерска и других городов республики.

«Благодарю командование 76-ой дивизии, коллег из правительства Псковской области, министерство молодежной политики ДНР и ОБТФ "Каскад" за содействие в организации сборов», - добавил он.