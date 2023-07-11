Общество

«Сад памяти» благоустроили в Бежаницах

«Сад памяти» благоустроили в посёлке Бежаницы. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Михеев в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в район, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уложили плитку на пешеходных дорожках... Бортовой камень, информационный щит, ограждения с калиткой. Обещали сдать 26 июня, в срок и сдали. В планах установка урн, скамеечек, строительства мостков через ручей», - сказал Сергей Михеев.

В 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Бежаницах рядом с местной школой жителей поселка заложили фруктовый сад. В саду посадили 135 плодовых деревьев: яблони, груши, вишню.

Многие деревья «именные», посажены детьми и внуками ветеранов Великой Отечественной войны в память

о них. Каждый год жители и гости поселка подсаживают несколько деревьев в память о своих родственниках - участниках войны. Территорию облагородили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как отметил глава муниципалитета, из выделенных 2,5 млн рублей удалось сэкономить 600 тысяч.