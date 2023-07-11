Общество

В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения

В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций отремонтировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи, поскольку обращений в год – более 1 миллиарда 200 миллионов в целом по стране. Это самая востребованная помощь. В рамках реализации проекта по модернизации первичного звена уже сегодня построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники и, конечно же, фельдшерско-акушерские пункты. 2,8 тысячи медицинских организаций отремонтировано», - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе первичного звена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в медицинские организации поставлено 85 тысяч единиц оборудования, пишет РИА Новости.

«Причем изначально решили, что поставляем туда только цифровое оборудование с возможностью передачи данных, это очень важно для села. Сегодня уже сформирована такая программа, как "Цифровой ФАП", с возможностью телемедицинских консультаций – для того чтобы, когда фельдшеру нужно посоветоваться, не гонять человека ради того, о чем можно спросить и посоветоваться с помощью телемедицинской консультации», - пояснил министр.