Общество

До +27 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 13 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 июля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не будет существенных осадков.

Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что жаркая погода с температурой воздуха от +30 градусов может не вернуться в Псковскую область до конца лета.