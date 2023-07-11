Общество

Оградительные столбики установили перед Успенским собором в Печорах

Оградительные столбики установили на площади перед Успенским собором в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

Столбики выполнены по образцу исторических, служивших в начале XX века.

Ограждения изготавливались в монастыре. В частности, оградительные столбики изготавливал иеросхимонах Симеон (Желнин). Он участвовал и в строительстве музея-гостиницы монастыря.