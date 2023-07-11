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День Двенадцати апостолов: традиции и приметы

День Двенадцати апостолов отмечают по народному календарю 13 июля. Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа. Истории их жизни и деятельности изложены в Евангелии и книге «Деяния святых апостолов».

В число двенадцати учеников, призванных Иисусом, входили: братья Петр (он же Симон) и Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Матфей (бывший мытарь, он же Левий Матфеев) и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Позже Иуду, предавшего Христа, заменил апостол Матфий.

На Руси на Двенадцать апостолов крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою пору. Собираясь на покос, люди одевались в лучшие платья, а после работы веселились до позднего вечера. В некоторых губерниях полагалось делать из соломы куклу, наряжать ее в сарафан и украшать бусами. Эту куклу с песнями носили по селу, а после раздевали и бросали в реку ,пишет calend.ru.

Как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой.

Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».

А выпавшая утром роса предсказывала теплые и ясные дни, а вот сухая трава означает, что скоро будет дождь. Облака против ветра тоже считаются вестниками осадков.

Считается, что в день праздника нельзя отказывать в помощи нуждающимся, особенно, если просят. Более того, существует поверье, что до полудня лучше не стоит вовсе покидать жилище. Также не принято заниматься в этот день домашними делами. Стирку и уборку следует отложить.

Согласно приметам, в этот день лучше не стричь волосы. Также не рекомендуется на Собор 12 апостолов заниматься садоводством, ухаживать за растениями.