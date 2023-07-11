Общество

Самовыгул собак и кошек законодательно запретили в России

Изменения в законодательство в части обращения с животными без хозяев приняли депутаты Госдумы в третьем чтении 12 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Как пояснил депутат, регионы получили право предпринимать необходимые меры, чтобы предотвращать нападения так называемых «безнадзорных» животных на людей.

«Сразу оговорюсь! В законе нет и не будет эвтаназии и иного негуманного обращения с питомцами», - подчеркнул Александр Козловский.

В законодательстве сохраняются нормы о размещении бездомных животных в приютах, а также регламентирована система «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ). Субъекты федерации могут продолжать эффективно применять эти методы.

Про выгул домашних животных: исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула.

«Мы понимаем, что соответствующая инфраструктура есть не везде. Но хозяин, как ответственное за животное лицо, должен с помощью, например, поводка контролировать животное», - добавил он.