Появление в небе над Псковом неизвестного объекта обсудили в Сети

Появление в небе над Псковом неизвестного летающего объекта обсудили горожане в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Владимир Ащеулов / «ВКонтакте»
«Что за светящийся объект летел над Псковом в 00:20?» – спросил пскович, который опубликовал снимки в сообществе.
«Спутник телезрителя?» – предположил в комментариях к посту мужчина.
Фото здесь и далее: Игорь Ланин / «ВКонтакте»
Ещё одному горожанину удалось запечатлеть объект. Он выдвинул свою версию происхождения летательного аппарата. «Этот? Кукурузник ошалевший. Но версия с пришельцами интереснее», – написал местный житель.
Другие подписчики группы написали, что не видят в явлении ничего необычного. По их мнению, это самолет.
«Я только квадрат Малевича вижу», – пошутил ещё один комментатор.