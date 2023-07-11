Общество

Появление в небе над Псковом неизвестного объекта обсудили в Сети

Появление в небе над Псковом неизвестного летающего объекта обсудили горожане в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Ащеулов / «ВКонтакте»

«Что за светящийся объект летел над Псковом в 00:20?» – спросил пскович, который опубликовал снимки в сообществе.

«Спутник телезрителя?» – предположил в комментариях к посту мужчина.

Фото здесь и далее: Игорь Ланин / «ВКонтакте»

Ещё одному горожанину удалось запечатлеть объект. Он выдвинул свою версию происхождения летательного аппарата. «Этот? Кукурузник ошалевший. Но версия с пришельцами интереснее», – написал местный житель.

Другие подписчики группы написали, что не видят в явлении ничего необычного. По их мнению, это самолет.

«Я только квадрат Малевича вижу», – пошутил ещё один комментатор.