Общество

Более 20% выпускников российских школ заявили о массовых нарушениях во время ЕГЭ

22% выпускников российских школ заявили, что во время проведения ЕГЭ происходили массовые нарушения. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате опроса, который проводила образовательная компания MAXIMUM Education.

Так, 30% респондентов отметили, что они столкнулись с нарушениями на экзамене по профильной математике. Еще 28% участников опроса заявили о нарушениях на экзамене по обществознанию, 25% — по русскому языку, 20% — по английскому языку. При этом реже всего выпускники сталкивались с нарушениями на ЕГЭ по информатике, физике, химии, истории, базовой математике, литературе, географии и биологии, пишет RuNews24.

Помимо этого, почти 50% выпускников пожаловались на нарушения со стороны учеников, а 26% респондентов отметили нарушения со стороны экзаменаторов. По итогам опроса выяснилось, что более 80% школьников не пользовались шпаргалками во время экзаменов. Стоит отметить, что участниками опроса стали более тысячи выпускников из всех российских регионов.