Общество

Звезда сериала «Каменская» Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет

Актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни на 45-м году жизни в среду, сообщили на официальном сайте театра-студии киноактера «Беларусьфильм».

Фото: «Кинопоиск»

«Скончалась Маршалова Лариса Владимировна. Двенадцатого июля 2023 года на 45-м году жизни скоропостижно скончалась талантливая актриса театра и кино, ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм"… И мы прощаемся с ней. Скорбим и прощаемся!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что она ушла из жизни внезапно, причина смерти не уточняется, пишет РИА Новости.

«Она была смешлива. Чувство юмора, с которым она рассказывала о своих героинях, шло от глубины понимания сути характера персонажа и от обострения ею драматургической ситуации. Поэтому работать с ней было интересно», - подчеркнули коллеги.