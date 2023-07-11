Общество

Останки четырёх красноармейцев поднимают поисковики из траншеи в Невельском районе

В районе деревни Замошица Невельского района поисковики поднимают останки четырёх бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель поискового отряда «Патриот 60» и объединения «Псковский рубеж» Кирилл Шляц.

Фото поискового объединения «Псковский рубеж»

Информация о месте обнаружения останков воинов, погибших в 1943 году, поступила от неофициальных поисковиков, которых называют «вольными». «Они зацепили останки, сообщили нам об этом, привели на место. Бойцы лежат глубоко, в траншее в песочке. Лежат комплектные - в обуви, обмундировании, есть элементы боевого оружия. При них могут быть и личные вещи, медали, медальоны. Останки все полноценные, грунт песок, "сохран" хороший, поднимать будем археологическим способом», - рассказал Кирилл Шляц.

По его словам, пока найдены останки четырёх человек, но в этом раскопе могут быть и другие бойцы. Эксгумационные работы будут вестись сегодня и продолжатся все выходные.

В этом же районе, вблизи деревни Замошица, ранее были найдены останки ещё одного воина. К сожалению, установить его имя не удалось. «43-й год, шансов гораздо меньше, чем по 41-му», - пояснил поисковик.

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Он добавил, что сезон в самом разгаре и не останавливался после весенней «Вахты памяти», но сменились места поиска. «В основном, работаем по песчаным полям, где нет травы, либо по сосновому бору. Тяжело, конечно, - жара, насекомые "выносят" из ямы и хотят всех есть. Но работа продолжается», - отметил Кирилл Шляц.

Напомним, 12 июля члены отряда «Патриот 60» подняли в Невельском районе останки другого бойца, также погибшего в 1943 году. С ним была подписная ложка. Теперь предстоит установить имя красноармейца, найти его родных и, возможно, провести сравнительный анализ ДНК.