Общество

«Единая Россия» создаст онлайн-курс для НКО по цифровой безопасности

«Единая Россия» создаст онлайн-курс для НКО по цифровой безопасности – для этого партия заключила соглашение с «Ростелекомом». При подготовке курса учтут пожелания специалистов некоммерческого сектора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

С началом СВО количество хакерских атак из-за рубежа на сайты НКО, которые хранят большое количество персональных данных, занимаются патриотическим воспитанием и оказанием гуманитарной помощи людям, выросло кратно, отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на совместном заседании Центрального совета сторонников партии и партпроекта «Цифровая Россия» при участии представителей Минцифры и Общественной палаты РФ.

«Выявил проблемный вопрос Центральный совет сторонников партии, и это не первый раз, когда они формулируют нам актуальные для гражданского общества задачи. Необходимы были поправки в законодательство, они уже подписаны президентом, которые установили новую форму поддержки некоммерческого сектора. Они дают возможность использовать для создания сайтов НКО Госвеб конструктор», - сказал он.

Предложения по формированию типовых страниц Госвеб конструктора «Единая Россия» представит в Минцифры по итогам анализа предложений некоммерческих организаций, сбор которых пройдет до конца июля на базе партийного Центра поддержки гражданских инициатив.

Ресурс можно будет использовать уже с 2024 года.

«Также есть большая потребность в бесплатном обучении специалистов некоммерческого сектора вопросам информационной безопасности. Поэтому для нашего проекта "Университет НКО", который работает на платформе Высшей партийной школы, вместе с проектом "Цифровая Россия" и Ростелекомом мы уже начали создавать курс "Цифровая информационная безопасность НКО". Он будет доступен в августе», – сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В свою очередь координатор партпроекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин добавил, что к реализации образовательного модуля подключатся волонтёры проекта «Цифровое волонтёрство», а в регионах создадут команды, которые смогут консультировать, помогать и обучать представителей НКО.

«Наши региональные координаторы примут участие в записи онлайн-модулей и будут проводить оффлайн-консультации по информбезопасности», – сказал он.

В ходе заседания «Единая Россия» и Ростелеком подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает взаимодействие по различным цифровым направлениям, в том числе – при создании онлайн-курса для НКО по информационной безопасности.

«Необходимо повышать уровень киберграмотности и кибергигиены с использованием уже существующих технологий защиты. Проводить тренинги для специалистов по информационным технологиям и информбезопасности НКО, которые должны выработать навыки по противодействию, выявлению кибератак, их блокировке и отражению. Вовлекать компании-производители средств защиты информации, разработчиков программного обеспечения. Объединение профессионалов на базе "Единой России" является крайне важным и единственно верным в этом направлении», - отметил старший вице-президент по инфорбезопасности Ростелекома Игорь Ляпунов.

Напомним, закон «Единой России» о защите сайтов НКО от хакерских атак принят в апреле 2023 года. Они смогут размещать свои сайты на госсерверах – это, в том числе, защитит персональные данные пользователей. Также некоммерческие организации получат доступ к Госвеб конструктору, чтобы создавать собственные сайты.

Авторами инициативы стали секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин и другие депутаты «Единой России» и сенаторы.