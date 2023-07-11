Общество

Свалку автомобильных шин обнаружили рядом с местом пала травы в Псковском районе

Свалку автомобильных шин обнаружили рядом с местом пала травы на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Псковская природоохранная межрайонная проверила сообщение Псковского лесничества о наличии угрозы возникновения лесного пожара на территории Псковского района. На земельном участке сельскохозяйственного назначения рядом с лесным фондом было возгорание сухой травы.

Его локализовал и ликвидировал региональный Противопожарный лесной центр. В ходе прокурорской проверки на указанном земельном участке обнаружена свалка горючих отходов – отработанных автомобильных шин.

Собственник земли указанные нарушения оперативно устранил. Ему объявили предостережение о недопустимости подобных фактов в дальнейшем.

В связи с отсутствием противопожарного барьера, отделяющего земли сельскохозяйственного назначения от лесного фонда, а также использования земельного участка не по целевому назначению в адрес директора сельскохозяйственного производственного кооператива внесли представление.

Устранение нарушений поставлено на контроль в специализированной прокуратуре.