Общество

«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу»

«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу». Она пройдёт по всей стране, рассказали Псковской Ленте новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В ходе акции «Собери ребёнка в школу» детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. "Единая Россия" организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки "Единой России"», – сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

«В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам. Ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые "Единая Россия" открыла вместе с фондом "Ридовка Помогает!" в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры», – рассказал Александр Сидякин.

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от «Единой России» вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

«В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий – они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», – рассказала координатор партпроекта.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.

Региональный координатор партпроекта «Новая школа», руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян отметил, что Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» ежегодно принимает активное участие во Всероссийской акции «Собери ребенка в школу».

«Не станет исключением и этот год. Традиционно мы передаем канцелярские принадлежности и школьные портфели малообеспеченным и многодетным семьям, чьи дети идут в первый класс. Эту работу мы проводим совместно с депутатами всех уровней, комитетом социальной защиты населения, социально ориентированными общественными организациями», – отметил Армен Мнацаканян.

«Приведу лишь два из целого ряда примеров. Так, в прошлом году 400 комплектов цветной бумаги и картона региональному отделению "Детского фонда" передал руководитель регприемной "Единой России" Юрий Сорокин. Секретарь Псковского отделения партии Валерий Филимонов передал Центру социального обслуживания города 17 наборов для младших школьников, куда вошли все необходимые для учебы канцелярские принадлежности, а также 13 наборов для дошкольников, в составе которых - раскраски, альбомы для рисования, фломастеры, детские книги, настольные игры, пластилин и другое», – подчеркнул руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов.

«Уверен, что на наш призыв помочь собрать детей в школу снова откликнутся однопартийцы, сторонники партии, ведь дети – это наше будущее и наш долг – обеспечить им достойную жизнь. Вместе мы постараемся, чтобы ребята отправились в школу со всеми необходимыми принадлежностями!» – сказал региональный координатор партийного проекта «Новая школа».