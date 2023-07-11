Общество

Певица МакSим лечится от алкогольной зависимости

Российская певица МакSим заявила, что лечится от алкогольной зависимости.

Видео: Mash / Telegram

После тяжёлого течения заболевания COVID-19 она слишком рано вышла сцену. Думала, что алкоголь придаст сил и поможет отрабатывать «как машина», цитирует певицу Telegram-канал Mash.

Это привело к зависимости и MакSим легла в больницу на лечение.

Первые разговоры о странном состоянии певицы начались ещё в марте, после сорванного концерта на «Розе Хутор» в Сочи. Тогда певица еле стояла на ногах, не попадала в ноты, в итоге она бросила микрофон и ушла, ничего не объяснив фанатам.