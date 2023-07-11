Общество

Трех новых судей назначили в Великих Луках и двух районах Псковской области

Трех новых судей назначили в Великих Луках, в Невельском и Пушкиногорском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Судьей Великолукского городского суда назначена Анна Тенюга, судьей Невельского районного суда – Ольга Иванова, судьей Пушкиногорского районного суда – Ольга Зайцева.

Назначения произведены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 13 июля 2023 года №515 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».