Общество

Президент псковской нотариальной палаты получила медаль за заслуги перед регионом

Нотариальной палате Псковской области 14 июля исполнится 30 лет. В преддверии юбилейной даты губернатор Михаил Ведерников отметил сотрудников нотариата региональными наградами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» получила президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

Медаль Александра Невского вручена нотариусу нотариального округа города Пскова и Псковского района Лидии Ефимовой.

Нотариус нотариального округа города Великие Луки и Великолукского района Елена Волкова получила почетную грамоту губернатора Псковской области. Профессионализм Ларисы Жгун, Ирины Макеенко и Дарьи Веселовой — нотариусов Пустошкинского, Порховского и Дедовчиского нотариальных округов соответственно — отмечены благодарственными письмами правительства Псковской области.

Пользуясь случаем, Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил всех причастных с наступающим праздником и поблагодарил членов Нотариальной палаты за помощь жителям Псковской области в защите их прав и свобод. Отдельно губернатор подчеркнул вклад Нотариальной палаты региона в оказание бесплатной юридической помощи гражданам, прибывшим в Россию, в том числе с территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также участникам специальной военной операции. «Нотариальное дело развивается, цифровизируется, но ваше неравнодушие, принципиальность и внимательное отношение к людям, остаются неизменными, за что вам особая благодарность», - сказал он.

Нотариальная палата Псковской области — некоммерческая организация, профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. Она была создана 14 июля 1993 года. В состав Нотариальной палаты Псковской области входит 44 нотариуса.