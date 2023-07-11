Общество

Детский фонд за полгода привлек в регион более семи миллионов рублей

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело промежуточные итоги работы за 2023 год. За первые шесть месяцев работы удалось привлечь на поддержку детей Псковской области более 7 355 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Детский фонд продолжил активную работу по своим основным программам:

«Экстренная социальная помощь» (поддержка детей из малообеспеченных, многодетных семей региона), «Дети-инвалиды» (материальная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на прохождение реабилитации, операции, приобретение лекарств и средств реабилитации), «Тёплый дом» (поддержка воспитанников интернатных учреждений области), «Студент-сирота» (психосоциальная и материальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), «Одарённые дети» (выявление и поддержка юных талантов области).

В рамках программ за шесть месяцев 2023 года адресную помощь получили более 2 700 детей. Более 63 раз фондом оказывалась различная помощь детским учреждениям области (одежда и обувь, мебель, бытовая и компьютерная техника, сельскохозяйственный инвентарь, художественная литература, настольные игры, кухонные принадлежности, продукты питания, игрушки и сладости). 13 детей-инвалидов получили материальную помощь на прохождение лечения, реабилитации, проведение операций. 46 стипендиатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячно получают учебную стипендию.

Помимо реализации благотворительных программ, команда детского фонда реализовала социальный проект «Центр развития». Проект был поддержан правительством Псковской области. В рамках проекта были обновлены библиотеки интернатных учреждений (закуплены новые книги и стеллажи), проведение обучающие и развивающие занятия, организованы творческие конкурсы, флешмобы и экскурсии. Всего в мероприятиях проекта приняло участие более 1 000 детей из 10 интернатных учреждений области.

В рамках проекта «Чужих детей не бывает» продолжается работа с семьями вынужденных переселенцев, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины. Команда сотрудников и волонтёров совершила пять выездов в пункты временного размещения семей с детьми. Для целевой аудитории были проведены психологические тренинги и развлекательные мероприятия. Также семьям с детьми оказывается адресная вещевая, продуктовая помощь, передаются товары гигиены и школьные принадлежности. Напомним, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Проведены две крупные благотворительные акции: «День защиты детей» и «Подари ребёнку книгу». В рамках первой акции был проведён ряд развлекательных мероприятий для детей из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев, детей-инвалидов и воспитанников интернатных учреждений из Пскова и области. А вторая акция пополнила школьные библиотеки интернатных учреждений книгами. Всего в рамках акции удалось собрать более 2 700 книг.

В мае состоялся ежегодный футбольный турнир среди воспитанников интернатных учреждений «Маленькие сердца». В турнире приняли участие около 120 детей из семи интернатных учреждений области. Мальчики и девочки боролись за медали и кубки в трёх возрастных категориях. А в старшей группе шла борьба за переходящий кубок турнира. По результатам игр кубок остался у воспитанников Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Также в детский фонд стал региональным партнёром благотворительного фонда «Дари Еду!». Теперь через специальные боксы, установленные в магазинах «Лента» по адресам: Рижский проспект, дом №96б и улица Труда, дом №54, ведётся сбор продуктов питания. Из собранных товаров волонтёры фонда формируют наборы, которые передаются в нуждающиеся семьи с детьми.

На протяжении всего полугодия команда сотрудников и волонтёров фонда принимала участие в массовых городских мероприятиях: проводили акции по сбору средств, развлекали жителей города ростовыми куклами, проводили мастер-классы по изготовлению значков.

А заместитель председателя регионального отделения фонда Юлия Колесова приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Детский фонд был приглашён на форум в числе 35 организаций по стране, которые реализуют проекты, поддержанные фондом президентских грантов, и отчитываются по ним. На форуме ждали встречи с партнёрами, налаживание новых связей и знакомств, участие в работе сессий и площадок.

Весомый вклад в работу отделения фонда вносит председатель областного отделения, директор обувной фабрики Nordman Юрий Сорокин. Уже более пяти лет Юрий Сорокин поддерживает административно-хозяйственную деятельность организации. Помимо этого, на регулярной основе он передаёт свою продукцию для подопечных фонда. Так, в преддверии Международного дня защиты детей Юрий Сорокин передал 1 500 пар резиновой обуви. Сапоги были переданы детям из 15 районов области.

«От лица ребят и их родителей говорим огромное спасибо Юрию Юрьевичу за поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации! Столько добрых дел удаётся делать только при поддержке неравнодушных людей. Благодарим за участие в судьбах детей Псковской области!» - добавили в отделении.