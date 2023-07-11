Общество

Летние Кузьминки: что нельзя делать в Бабий праздник, чтобы не потерять достаток

Православная церковь 14 июля (по старому стилю 1 июля) чтит память двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана, которые жили в в Древнем Риме в конце III-начале IV веков. В народном календаре – Летние Кузьминки, или Бабий день.

Братья Косма и Дамиан, будучи искусными врачами, исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище «безмездные (то есть бескорыстные) врачи». Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.

В народе считается, что эти святые покровительствуют браку, оберегают домашнюю птицу и помогают в кузнечном деле. Братьев чтят ещё и осенью, когда празднуют осенние Кузьминки (14 ноября).

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород — бабий доход», — приговаривали крестьяне, сообщает calend.ru.

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) также собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят.

Несмотря на жаркую страду, женщины в этот день успевали не только поработать, но и отметить свой праздник — Летние Кузьминки. В старину в эту пору они собирались на бабьи посиделки, вскладчину варили кашу, которой потчевали родственников, соседей, странников и нищих (в котёл попадало всё, что каждый принёс: кто крупу, кто муку, кто молоко, кто яйца), пили пиво. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами.

Девушки в Летние Кузьминки гадали на любовь, на суженых. В это время они могли «приколоть» к себе парней. Девушки подходили к тем парням, которые им нравились, и слегка кололи их веточками крыжовника.

Сразу после Бабьего праздника женщины начинали делать варенье и повидло из крыжовника. Известно, что сбором ягод полагалось заниматься с 10 по 15 июля.

Женщины не должны, по приметам, заниматься тяжёлой работой в свой праздник. Этот день считается хорошим для того, чтобы начать копить, так как считается, что это принесёт улучшение финансового положения. Нельзя шиковать. Причем речь не только о деньгах, но и, например, о продуктах, иначе прибыль уйдет. Нельзя завидовать успехам других, а лучше им порадоваться. Не принято грустить и плакать в Летние Кузьминки, сообщает «Царьград».

Главные приметы Летних Кузьминок связаны с погодой. В разгар сенокоса от нее зависело, хватит ли домашней скотине корма до весны. В ночь на 14 июля люди обращали взоры к небу. Мерцающие звезды предсказывали грозы и дожди.

Если в эту пору на деревьях появлялась пожелтевшая листва, люди знали: осень наступит раньше положенного времени. Если видели пауков, спускающихся по своим паутинкам, понимали: ближайшие дни будут теплыми. Если на улицах кричали сороки – это к жаре, которая установится надолго.