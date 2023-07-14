Общество

На летних фестивалях Псковской области пользователи убедились в надежности мобильного интернета Tele2

Tele2 организовала мобильную инфраструктуру на территории проведения музыкального фестиваля «Добрый рок» и эногастрономичечкой ярмарки «Виноград». Более 100 000 гостей мероприятий могли пользоваться надежным интернетом и услугами голосовой связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Tele2

Летом 2023 года в Псковской области провели несколько крупных фестивалей. С 7 по 11 июля в вблизи поселка Палкино у озера Смолинского состоялся фестиваль живой музыки «Добрый рок». 70 музыкальных коллективов отыграли свои программы для 1200 гостей. С 17 по 25 июня в Пскове организовали эногастрономичечкую ярмарку «Виноград», в которой приняли участие более 40 российских виноделен. Во время мероприятия проходили кулинарные шоу, мастер-классы, музыкальные концерты, были организованны различные программы, где псковичи могли научиться искусству выбора напитков, наиболее подходящих к конкретным блюдам. В общей сложности за девять дней ярмарку посетило более 100 000 гостей.

Во время летних фестивалей сеть Tele2 работала в штатном режиме, демонстрируя высокие технические показатели качества сигнала. Клиенты оператора оставались на связи и делились впечатлениями от мероприятий в социальных сетях с помощью надежного мобильного интернета. Технические специалисты компании подготовились к событиям заранее: оптимизировали сеть, расширили емкость, установили дополнительное оборудование на территории фестивалей.

«Надежная мобильная связь важная часть нашей жизни, поэтому мы в Tele2 уделяем особое внимание качеству наших услуг. Этим летом специально для массовых мероприятий наши технические специалисты заранее развернули необходимое оборудование. В итоге тысячи псковичей и гостей региона могли комфортно пользоваться всем спектром услуг мобильной связи от обычных звонков до видио-стриминга», - сказал директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.